  • 2 июля 20182.07.2018понедельник
  • USD62,7565
    EUR72,9921
  • В Тюмени 23..25 С 5 м/с ветер северный

Водитель "Лады" погиб в ночном ДТП под Тюменью

Происшествия, 13:59 02 июля 2018

фото ГИБДД по Тюменской области

Водитель легкового автомобиля погиб в столкновении с рейсовым автобусом под Тюменью в ночь на 2 июля. Как рассказывают очевидцы, ДТП произошло около полуночи на 202 км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск.

По имеющейся информации, автомобиль "Лада" выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с рейсовым автобусом. После удара автобус съехал в кювет, никто из находившихся в нем пассажиров не пострадал.

Водитель отечественного автомобиля получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался.

Николай Ступников

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# автобусы , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:16 02.07.2018Тюменский пристав пойдет под суд за выписку подложных документов
14:32 02.07.2018Из здания Роскомнадзора в Тюмени эвакуировали людей
13:59 02.07.2018Водитель "Лады" погиб в ночном ДТП под Тюменью
11:47 02.07.2018В Нижнетавдинском районе неплательщика алиментов отправили в колонию