Водитель "Лады" погиб в ночном ДТП под Тюменью
фото ГИБДД по Тюменской области
Водитель легкового автомобиля погиб в столкновении с рейсовым автобусом под Тюменью в ночь на 2 июля. Как рассказывают очевидцы, ДТП произошло около полуночи на 202 км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск.
По имеющейся информации, автомобиль "Лада" выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с рейсовым автобусом. После удара автобус съехал в кювет, никто из находившихся в нем пассажиров не пострадал.
Водитель отечественного автомобиля получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался.
Николай Ступников