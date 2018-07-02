Водитель "Лады" погиб в ночном ДТП под Тюменью

фото ГИБДД по Тюменской области фото ГИБДД по Тюменской области

Водитель легкового автомобиля погиб в столкновении с рейсовым автобусом под Тюменью в ночь на 2 июля. Как рассказывают очевидцы, ДТП произошло около полуночи на 202 км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск.

По имеющейся информации, автомобиль "Лада" выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с рейсовым автобусом. После удара автобус съехал в кювет, никто из находившихся в нем пассажиров не пострадал.

Водитель отечественного автомобиля получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался.

Николай Ступников