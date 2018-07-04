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Увеличились сборы от проката российских фильмов

Общество, 17:10 04 июля 2018

фото www.fond-kino.ru

На 60 % с начала года увеличились сборы российских фильмов, сообщает министерство культуры РФ со ссылкой на Фонд кино.

Доля российских кинокартин в национальном прокате за первое полугодие составила 40 %, совокупные кассовые сборы отечественных фильмов возросли на 57 % по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

За первые шесть месяцев года совокупные кассовые сборы российских фильмов составили 10,2 млрд рублей, на 57 % превысив показатель аналогичного периода 2017 года (в 2017 году — 6,5 млрд рублей, в 2016 году - 5,6 млрд рублей).

При этом показатели зарубежных фильмов "демонстрируют отрицательную динамику". "Кассовые сборы и посещаемость сократились на 26 процентов", — сообщает пресс-служба Фонда кино.

Отечественные фильмы в кинотеатрах посмотрели 42,4 млн зрителей, что на 15,6 млн зрителей больше, чем за аналогичный период 2017 года. Таким образом, рост посещаемости составил 58 %. Самыми кассовыми российскими фильмами первого полугодия стали "Движение вверх", "Лед" и "Тренер".

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# Движение вверх , кино , Лед , сборы , Тренер , Фонд кино

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