Тюменец вернет авиакомпании "ЮТэйр" более миллиона рублей за обучение в Америке

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Авиакомпании "ЮтЭйр" возвращены средства, вложенные в обучение специалиста, сообщает пресс-служба УФССП России по Тюменской области

Мужчина, пройдя оплаченный авиакомпанией "ЮтЭйр" подготовительный курс обучения в Учебном центре "Pelican Flight Training (Florida)", отказался от трудоустройства. Тем самым он нарушил условия контракта, заключенного перед поступлением в учебный центр. Организация была вынуждена обратиться в суд, который принял решение о взыскании с гражданина более 1,2 млн рублей, потраченных на его обучение.

Исполнительный документ поступил в районный отдел судебных приставов Восточного административного округа УФССП России Тюмени. Судебный пристав-исполнитель уведомил об этом должника и принял все меры для установления его имущественного положения. Должник не спешил погасить задолженность. В результате применения мер принудительного взыскания вся сумма задолженности была взыскана и перечислена на счет авиакомпании.