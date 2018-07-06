Первые в России брендированные вагоны начнут курсировать из Тюмени

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Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николй Цуканов, врио губернатора Тюменской области Александр Моор и начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов осмотрели 6 июля на тюменском железнодорожном вокзале новые вагоны, оформленные в стиле туристических брендов "Императорский маршрут" и "Visit Tyumen".

Напомним, что уже завтра, 7 июля, поезд начнет курсировать между Тюменью и Тобольском.

Это первые брендированные вагоны на российских железных дорогах, в других регионах таких нет. Правительство Тюменской области реализовало уникальный проект в сфере пригородных пассажирских железнодорожных перевозок.

Как рассказал директор областного департамента потребительского рынка и туризма Андрей Пантелеев, Тюменская область первой в стране закупила подвижной состав и выполнила поручение президента России по развитию пригородных железнодорожных пассажирских перевозок. "Теперь жители и гости Тюменской области смогут планировать туры выходного дня в Тобольск с использованием железнодорожного транспорта", - доложил он.

Восемь вагонов - шесть стандартных, два из которых приспособлены для маломобильных групп населения, и два вагона повышенной комфортности впервые в России закуплены с использованием лизинга при поддержке правительства Тюменской области. Вагоны отличаются повышенным уровнем комфорта, они оснащены системами кондиционирования воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами, информационными табло, аппаратами раздачи питьевой воды, мониторами для просмотра фильмов. Пассажиры смогут приобрести сувенирную продукцию тюменских мастеров.

Стоимость проезда на маршруте Тюмень - Тобольск в вагонах первого класса составит 688 рублей (с указанием мест), 2 класса – 446 рублей (с указанием мест), 3 класса – 344 рубля (без указания мест). При этом пригородный железнодорожный транспорт остается самым выгодным для пассажиров вариантом в отношении стоимости поездки и ее продолжительности. Также действуют все виды льгот, установленные законодательством.

Напомним, что Тюменская область стала куратором и разработчиком "Императорского маршрута", который является совместным проектом с Министерством культуры РФ и Елисаветинско-Сергиевским просветительским обществом.

Цель проекта "Императорский маршрут" — возрождение основ историко-культурной и духовной составляющей России, ее достижений в период правления Династии Романовых. Маршрут расскажет о том, как жила и хранила высокие традиции благочестия семья последнего императора, о членах императорской семьи — щедрых меценатах и неутомимых благотворителях.

Составить индивидуальный туристический маршрут поможет приложение VisitTyumen. Для скачивания доступно приложение:

iOS bit.ly/VisitTyumen_appStore

Android bit.ly/visitTyumen_GooglePlay

Евгений Бабенко