На вокзале в Тюмени начали строить пешеходный переход с лифтами

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

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Первую сваю в основание будущего пешеходного перехода от здания тюменского железнодорожного вокзала к путям забили строители в Тюмени во время рабочего визита полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Николая Цуканова.

Врио губернатора Тюменской области Александр Моор и начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов озвучили полномочному представителю президента РФ в Уральском федеральном округе Николаю Цуканову планы по развитию сотрудничества между Тюменской областью и Свердловской железной дорогой.

"Сегодня мы начинаем возведение пешеходного перехода от здания вокзала к путям. Постараемся, чтобы он открылся уже в 2019 году", - сообщил Александр Моор.

Новый пешеходной переход планируется запустить в мае 2019 года.

Имеющийся подземный переход обеспечивает пассажирам выход только на вторую платформу. Выход на другие посадочные платформы осуществляется через надземный пешеходный переход 1949 года постройки, который не отвечает современным требованиям.

Будущий пешеходный переход будет крытым и обеспечит безопасный выход к поездам пассажиров, в том числе с ограниченными возможностями. Переход соединит здание вокзала и все пассажирские платформы. Каждый сход дублируется лифтами.

Пропускная способность моста составит 3 тыс. 500 человек в час, протяженность со сходами — 120 м, ширина прохожей части моста и сходов — 3,6 м. Строительство осуществляется за счет средств ОАО "РЖД".

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Евгений Бабенко