Школьный автопарк региона пополнился новыми автобусами

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Александр Моор: рабочее движение по кольцевой автодороге откроют до конца 2018 года

47 новых автобусов пополнили школьный автопарк Тюменской области. Ключи от них представителям городов и районов области вручили полномочный представитель президента РФ в УФО Николай Цуканов и врио губернатора Тюменской области Александр Моор.

Александр Моор отметил, что за 2016 и 2017 годы за счет федерального и областного бюджетов регион получил 180 новых школьных автобусов. Те машины, которые сегодня заступят на службу, оснащены самым современным оборудованием и соответствуют строгим требованиям. "Благодаря этому для двух тысяч ребят дорога до школы станет комфортной и безопасной. Надеюсь, что совместная работа по подготовке к новому учебному году поможет нам стартовать вовремя. В добрый путь!", - обратился врио главы региона к присутствующим.

Директор школы села Бердюжье Елена Филиппова от лица всех образовательных учреждений, педагогов, детей и родителей поблагодарила руководство страны и региона за то внимание, которое сейчас уделяется школам.

"За последние три года Бердюжский район получил шесть новых школьных автобусов, три из которых - по федеральной программе. 650 детей у нас - на подвозе, и их доставляют в школу красивые, комфортные и безопасные автобусы. Больше всех сегодня рада отдаленная Пегановская школа, для которой новый автобус - это также возможность путешествовать, выезжать на экскурсии и на культурные мероприятия", - сообщила она.

Ежедневно в Тюменской области на школьных автобусах из 885 населенных пунктов до 315 общеобразовательных учреждений добираются 19 тыс. 692 ребенка, из них 16 тыс. 487 детей - из сельских территорий.

Для перевозки детей используется 619 единиц автотранспорта, из них 99% соответствуют требованиям ГОСТ. С учетом новой поставки автобусов этот уровень повысится до 100%. Автобусы, не соответствующие требованиям и те из них, срок эксплуатации которых превышает 10 лет, планомерно заменяют на новые. В 2018 году школьные автобусы ПАЗ, КАВЗ и "Луидор" в области приобретают по лизинговой схеме за счет средств областного бюджета в рамках государственной программы "Развитие образования и науки".

Дарья Казакова