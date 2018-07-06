В Тюмени криминальную пару осудят за наркоторговлю

Фото прокуратура Тюменской области Фото прокуратура Тюменской области

Криминальную пару, обвиняемую в наркоторговле, осудят в Тюмени, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

25-летний житель Тюменского района и его 24-летняя сожительница из Исетского района проживали в квартире бабушки молодого человека в Тюмени. В одном из мессенджеров в декабре 2017 года мужчина создал аккаунт и разместил рекламные ссылки на него для поиска покупателей синтетических наркотиков. Наркотики тюменец приобретал через тайники, сам их фасовал, затем вместе с сожительницей делал закладки.

В марте 2018 года молодой человек купил более 280 граммов синтетических наркотиков двух видов. Днем 3 апреля он сел за руль "ВАЗ 21140" и вместе с сожительницей поехал делать закладки в подъездах жилых домов в Заречной части Тюмени. В общей сложности было сделано восемь тайников. При выходе из подъезда пару задержали.

Наркотики были изъяты из тайников. Опасные вещества нашли и по месту проживания наркодельцов, вещества были спрятаны в кастрюле. По решению суда пара заключена под стражу.

Прокуратура утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в суд.