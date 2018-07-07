Александр Моор пожелал юным инспекторам движения из Аромашево победы в международном конкурсе

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

Высокое мастерство группового фигурного вождения велосипедов продемонстрировали 12 участников кружка юных инспекторов движения "Безопасное колесо" Аромашевского Дома детского творчества временно исполняющему обязанности губернатора Тюменской области Александру Моору.

Юные инспекторы движения из Аромашево стали победителями финала Всероссийского конкурса "Безопасное колесо-2018", который прошел в Краснодарском крае. В соревнованиях участвовали команды из 84 регионов России. Теперь аромашевские школьники будут представлять нашу страну на международном конкурсе в Венгрии, рассказал Александру Моору руководитель кружка Андрей Богачков.

"Кружок "Безопасное колесо" мы создали в 2013 году. Наша главная цель - сформировать у ребят устойчивые навыки безопасного поведения на дорогах и улицах. Для этого проводятся теоретические занятия по изучению правил дорожного движения и практические тренировки по вождению велосипеда. Кроме того, юные инспекторы движения активно участвуют в профилактических акциях, которые проводят сотрудники Госавтоинспекции", - рассказал руководитель кружка. Отметим, что с 2013 по 2018 годы обучение в кружке прошли 412 юных жителей Аромашевского района.

"Несмотря на свой юный возраст, вы уже добились немалых успехов в областных, всероссийских и даже международных соревнованиях. Поздравляю вас с недавней победой. Знаю, что конкуренция в этом конкурсе велика. И в нем выигрывают только самые подготовленные, самые лучшие. Аромашевская земля и вся Тюменская область гордятся вами", - обратился к команде юных инспекторов движения Александр Моор.

Отстаивать честь региона и всей России на международном конкурсе в Венгрии - это волнительно и ответственно, добавил врио губернатора. "Но я уверен, с вашим конкурсным опытом, талантом, поддержкой ваших родителей и педагогов, всех аромашевцев и тюменцев вы достойно справитесь со всеми заданиями и покажете все свое мастерство", - сказал Александр Моор.

Отметим, что за победу во Всероссийском конкурсе движения "Безопасное колесо-2018" юные инспекторы движения из Аромашево награждены путевками в тюменский аквапарк "Лето-Лето". Александр Моор вручил капитану команды победителей Надежде Денисовой подарочный сертификат на посещение музейного комплекса им. И.Я. Словцова и исторического парка "Россия - моя история". Поездка в Тюмень станет для ребят очень интересной.

Евгений Бабенко