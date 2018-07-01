Субботник ко Дню города пройдет в Тюмени 21 июля

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В преддверии празднования Дня города тюменцы выйдут на субботник 21 июля, сообщает администрация города.

На субботнике каждый житель города получит необходимый инвентарь, перчатки, мешки для мусора и сможет внести свой вклад в поддержание чистоты и порядка.

В этот день можно будет покрасить лавочки и урны, полить деревья и кусты, отремонтировать ограждения, собрать мусор.

По всем вопросам организации субботника необходимо обращаться: в управу Восточного округа (ул. 30 лет Победы, 95/2), каб. 202, тел. 51-02-77; управу Калининского округа (ул. Луначарского, 61, каб. 113), тел. 43-27-80; управу Ленинского округа (ул. Мельникайте, 74, каб. 408), тел. 20-90-93; управу Центрального округа (ул. Новгородская,10, каб. 306), тел. 35-34-74; управляющие организации, ТСЖ по месту жительства.