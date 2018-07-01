В Сладково стартовал конкурс на звание "Принцесса-2018"

фото администрации Сладковского района фото администрации Сладковского района

Конкурс "Сладковская принцесса - 2018" начнется на сельском стадионе 4 августа в 15 часов 30 минут, сообщает администрация района.

Конкурс будет проходить на празднике, посвященном 95-летию со дня образования Сладковского района. Для участия в конкурсе организаторы приглашают девочки в возрасте от 6 до 7 лет.

Подробно с условиями конкурса можно ознакомиться в положении конкурса "Сладковская принцесса – 2018". Контактное лицо: Анастасия Баранова, справки по телефону 2-44-75, электронная почта metodkab-ovacya@yandex.ru.

Заявки на участие направлять в районный Дом культуры до 25 июля.