Тюменцы голосованием выберут скамейку для Аллеи молодеженов

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Тюменцам предлагают выбрать один из вариантов новой скамейки для Аллеи молодоженов на портале "Я решаю!", сообщает администрация Тюмени.

Аллея молодоженов – популярное место отдыха горожан. Здесь всегда многолюдно и весело. И, конечно, особенно ее любят молодожены. После свадьбы молодые пары не забывают это место, отправляясь на прогулку с детьми, ведь на аллее есть скамейки, детская площадка и фонтан.

Управа Калининского административного округа планирует сделать подарок горожанам и жителям окрестных домов – установить современный арт-объект, символизирующий любовь, – тематическую скамейку.