  • 20 июля 201820.07.2018пятница
  • USD63,2746
    EUR73,4808
  • В Тюмени 21..23 С 5 м/с ветер северный

Тюменцы голосованием выберут скамейку для Аллеи молодеженов

Общество, 12:49 20 июля 2018

фото "Тюмень-наш дом" во Вконтакте

Тюменцам предлагают выбрать один из вариантов новой скамейки для Аллеи молодоженов на портале "Я решаю!", сообщает администрация Тюмени.

Аллея молодоженов – популярное место отдыха горожан. Здесь всегда многолюдно и весело. И, конечно, особенно ее любят молодожены. После свадьбы молодые пары не забывают это место, отправляясь на прогулку с детьми, ведь на аллее есть скамейки, детская площадка и фонтан.

Управа Калининского административного округа планирует сделать подарок горожанам и жителям окрестных домов – установить современный арт-объект, символизирующий любовь, – тематическую скамейку.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# аллея молодоженов , голосование , портал Я решаю , скамейка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:48 20.07.2018Жительница Ямала стала миллионным пассажиром аэропорта Рощино
13:43 20.07.2018Семейный шахматный турнир прошел в тюменском детском саду
13:21 20.07.2018Тюменские дачники могут бесплатно принимать до 20 телеканалов
12:49 20.07.2018Тюменцы голосованием выберут скамейку для Аллеи молодеженов