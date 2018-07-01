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На тюменской набережной частично заменили гранит

Общество, 17:21 20 июля 2018

фото ГУ МЧС России по Тюменской области

На набережной Тюмени заменены гранитные плиты с повышенной эффективной удельной активностью природных радионуклидов, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

После замены строительных материалов 16 июля проведен радиационный контроль с измерением мощности эквивалентной дозы гамма-излучения на набережной Туры на участках, где ранее были обнаружены локальные радиационные загрязнения, а также гамма-фон на прилегающей территории.

В соответствии с экспертным заключением Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области и протоколом измерений мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на открытой местности – в пешеходной зоне объекта, на поверхности берегового склона и бордюрного камня на набережной реки Туры Тюмени, не превышает предельно допустимые уровни, установленные требованиями СанПиНа.

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# набережная , Роспотребнадзор

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