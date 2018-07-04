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На тюменской набережной частично заменят гранит

Общество, 11:32 04 июля 2018

фото ГУ МЧС России по Тюменской области

Укрепить и благоустроить откос правого берега реки Тура, заменить строительный материал. Такое предписание вынес главный государственный санитарный врач по Тюменской области Главному управлению строительства региона, сообщает управление Роспотребнадзора.

Специалисты управления Роспотребнадзора совместно с представителями Главного управления строительства Тюменской области провели обследование набережной р. Тура. Центр гигиены и эпидемиологии измерили мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на территории набережной: на пешеходных дорожках, береговых склонах, бордюрах. Показатели не превышает предельно допустимые уровни, установленные требованиями СанПиН.

Обнаружены локальные радиационные загрязнения на поверхности берегового склона и бордюрного камня на набережной реки Туры в пяти точках. Опасности и угрозы для жизни и здоровья населения данные "находки" не несут.

Главное управление строительства Тюменской области направило в ведомство информацию о планируемых работах по замене гранитных плит и гранитного бордюра до 15 июля.

По завершении работ будет проведен радиационный контроль.

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# набережная , радиационный контроль , Роспотребнадзор

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