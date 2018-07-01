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Центр волонтеров старшего возраста создадут в Свердловской области

Общество, 13:27 23 июля 2018

фото https://волонтер63.рф

Центр волонтеров старшего возраста создадут на Урале. Куратором проекта в Свердловской области выбран Ресурсный центр добровольчества "Сила Урала", сообщает правительство Свердловской области.

На Всероссийский конкурс по созданию таких центров было подано 164 заявки от 64 субъектов. Помимо Свердловской области, центры также будут открыты еще в нескольких регионах, в числе которых Волгоградская, Новосибирская, Тюменская области, Башкортостан и Бурятия. Каждый центр до конца года должен сформировать сообщество граждан старшего возраста с активной жизненной позицией и представить собственную "линейку" социальных проектов. При этом регионам на создание волонтерских центров будут выделены средства и оказана необходимая поддержка.

"В Свердловской области традиционно старшее поколение активно участвует в общественной жизни региона. Волонтерство становится способом применения накопленного опыта и профессиональных знаний в новых областях, на новых площадках. Сегодня в регионе действует 15 волонтерских отрядов "серебряных" добровольцев и важной задачей для нас является создание во всех муниципальных образованиях условий для развития волонтерства среди старшего поколения, а также создание единой площадки для обмена опытом и общения", - рассказал исполнительный директор "Силы Урала" Владислав Овчинников.

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# волонтеры , конкурс , пенсионеры , Свердловская область , центр

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