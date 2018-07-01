Животные покусали две тысячи югорчан

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Около 2 тыс. югорчан обратились в медицинские учреждения с жалобами на укусы животных по итогам первого полугодия 2018 года, сообщает правительство Югры.

Коэффициент обращаемости составил 110 случаев на 100 тыс. населения, что ниже показателя аналогичного периода 2017 года, когда он равнялся 115,9 случая на 100 тысяч.

Показатели обращаемости с жалобами на укусы животных превышены в Советском, Кондинском, Октябрьском районах, Мегионе, Нягани, Урае, Ханты-Мансийске и Югорске.

В январе на территории Кондинского района было зафиксировано три неблагополучных по бешенству животных очага (в Кондинском, Междуреченском и Болчарах). В июне в дачном поселке "Малое Чутково" Ханты-Мансийска от бешеной лисы пострадали четыре человека, которые своевременно обратились за антирабической помощью.

Сспециалисты напоминают, бешенство – острое инфекционное заболевание человека и животных, которое до настоящего времени остается неизлечимым. Его источником являются как дикие, так и домашние животные. В числе диких переносчиков – волки, лисицы, шакалы, еноты, барсуки, скунсы, летучие мыши, грызуны.

К домашним относятся собаки, кошки, лошади, свиньи, мелкий и крупный рогатый скот. Однако наибольшую опасность для человека представляют лисы и бездомные собаки в весенне-летний период.