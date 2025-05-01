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Участников тюменской "Школы фермера" познакомили с технологией производства сыра

Общество, 17:23 29 мая 2025

ГАУ Северного Зауралья | Фото: ГАУ Северного Зауралья

Практико-ориентированное занятие на одном из ведущих сыродельных предприятий Тюменской области организовали для участников направления "Сельскохозяйственное предпринимательство и агротуризм" "Школы фермера". Их познакомили с технологией производства сыра – от заготовки сырья до процесса созревания и упаковки готового продукта.

Особое внимание было уделено современным технологиям и стандартам качества, а также вопросам экологической безопасности, сообщает аграрный университет.

В целом на таких занятиях будущие фермеры подкрепляют теоретические знания о современных агротехнологиях, органическом сельском хозяйстве, управлении хозяйством и маркетинге практикой, и это значительно повышает их шансы на успешное ведение собственного бизнеса.

Напомним, в этом году в "Школе фермера" обучаются 30 человек, из них 13 – участники СВО и члены их семей, которые планируют развивать аграрный бизнес.

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# ГАУ Северного Зауралья , школа фермера

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