О тюменских достопримечательностях расскажут гиды 55+

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Новый социальный проект "Гиды TMN 55+" Областного геронтологического центра одержал победу в конкурсе грантов благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко "Активное поколение", сообщает центр.

В рамках подготовительного этапа наставники благотворительного курса - тюменские краеведы, музейные сотрудники, работники библиотек – обучили представителей старшего поколения ораторскому мастерству, азам профессии экскурсовода, навыкам эффективного общения, а также рассказали о современных трендах в сфере туризма.

Получив необходимые знания, участники проекта разрабатывают бесплатные пешие, спортивные, виртуальные и даже экстремальные экскурсии на снегоходах, квадрациклах для семей, гостей города, школьников, членов ветеранских организаций, сверстников, в том числе людей с ограниченными возможностями здоровья.

"Мы надеемся, проект "Гиды TMN 55+" позволит пенсионерам адаптироваться в современных условиях жизни, обрести уверенность в своих силах, создаст возможности для дальнейшего интеллектуального развития, общения с единомышленниками, будет способствовать профилактике одиночества, преемственности поколений, формированию культуры здорового образа жизни и культурного наследия", - считают организаторы проекта.

Кроме того, дополнительным мотиватором активного долголетия станет создание мобильного информационного киоска, где будут собраны лучшие авторские маршруты от гидов 55+, организованы виртуальные экскурсии для маломобильных пожилых людей. В киоске можно будет получить исчерпывающую информацию об объектах культуры, истории, о туристических и природных достопримечательностях, а также мероприятиях, проходящих в регионе.

Получить более подробную информацию о деятельности проекта "Гиды 55+" можно на сайте, а также по телефону 51-77-05.