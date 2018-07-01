На Городской площади представили Тюмень будущего

Фото "Тюмень - наш дом" vk.com Фото "Тюмень - наш дом" vk.com

Выставка под открытым небом "Тюмень глазами молодых", приуроченная ко Дню города, открылась на Городской площади в Тюмени. Ответы на вопрос "Каким видят свой город будущие и действующие архитекторы Тюмени?" показали студенты и преподаватели Института архитектуры и дизайна ТИУ, сообщает городская администрация.

Участники показали, как могут выглядеть старые улицы и районы Тюмени в современном воплощении, как можно поменять городские пространства, чтобы они стали комфортнее для людей.

По словам директора Института архитектуры и дизайна ТИУ Светланы Капелевой, среди представленных работ – курсовые и дипломные проекты студентов с первого по последний курсы, которые "меняли" не только здания, но и среду в нашем городе. Представлены разные районы Тюмени, общественные территории и жилая застройка.

Организаторы отмечают, что проекты не обязательны к воплощению, они – лишь размышления на тему современного комфортного города. При этом многие подобные идеи уже реализованы. Так, в 2017 году ко Дню города в Комсомольском сквере появился новый параметрический арт-объект – скамейка необычной формы. Спустя год сотрудники института проинспектировали этот объект и сделали вывод, что он хорошо переносит нашу зиму и межсезонье, а значит их можно устанавливать в городе.