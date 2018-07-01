В Тюмени завершается подготовка к фестивалю "Экстрим ЭКСПО"

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Подготовка к Всероссийскому фестивалю экстремальных видов спорта "Экстрим ЭКСПО" выходит на финишную прямую. Уже в субботу, 28 июля, спортивное событие соберет сильнейших спортсменов страны и презентует новые для Тюмени площадки.

О том, что увидят тюменцы на набережной в День города, тюменским журналистам рассказал глава Союза экстремальных видов спорта Тюменской области Иван Шмонин.

По его словам в центре города появятся площадки с традиционными спортивными направлениями фестиваля: парашютный спорт, вейкбординг, чирлидинг, RC Drift, сноуборд, скалолазание. Новыми для Тюмени станут соревнования по эндуро-кроссу, фристайлу, силовым видам спорта. Соберутся на набережной и любители йоги.

"Экстрим-экспо – это не только соревнования, но и выставка видов спорта. Все они достойные и развитые в плане уровня спортсменов, но не так известны горожанам. Наша задача – привлечь в них новых молодых спортсменов. На некоторых площадках молодежь сможет попробовать себя - будет открыт скалодром, пройдут мастер-классы по чирлидингу", - рассказал Иван Шмонин.

В настоящее время ведется монтаж скалодрома. Высота трассы составит 15 м, ширина 4,5 м. Соревнования традиционно объединят спортсменов высокого уровня. Особенностью станет нестандартная трасса.

"Обычно соревнования проходят по эталонной стенке, мы же делаем соревнования в классическом формате, но спортсмены впервые увидят трассу, нужно будет сориентироваться, продумать ее", - пояснил Иван Шмонин.

27 июля организаторы приступят к монтажу трассы для соревнований по эндурокроссу. Он заключается в прохождении сложной трассы мотоциклистами, обычно это проходит в естественном рельефе, на "Экстрим ЭКСПО" этот рельеф будет воссоздан в центре города.

"Эндурокросс – это соревнования на внедорожных мотоциклах. Будут созданы рукотворные препятствия - бревна, покрышки, специальные качели, корпуса от старых автомобилей. Дисциплина сложная, к нам приедут лучшие представители этого вида спорта из городов УФО. Всего будет 17 заездов по 4 человека, нужно преодолеть 3-4 круга и показать лучшее время. В финал выйдут четверо спортсменов, среди которых и разыграем главные призы. Достаточно зрелищная дисциплина", - рассказал куратор площадки по эндуро-кроссу, руководитель тюменского мотоклуба "К2В" Тимофей Кулешов.

Традиционно в рамках "Экстрим ЭКСПО" горожане смогут увидеть приземление парашютистов. Оно состоится на верхней парковке. Запланирована также выставка автомобилей, в числе которых будут ретро- и боевые автомобили. Официальное открытие фестиваля начнется в 13 часов.

Любовь Голышева