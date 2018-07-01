В День города запрещена продажа алкогольной продукции

Фото minpromtorg.gov.ru Фото minpromtorg.gov.ru

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Продажа алкогольной продукции запрещена в День города, 28 июля, сообщает департамент потребительского рынка администрации Тюмени.

В случае выявления фактов продажи алкогольной продукции в нарушение требований действующего законодательства лица, допустившие нарушения, будут привлечены органами полиции к административной ответственности.

Нарушение данной нормы закона влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 5 до 10 тыс. рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой; на юридических лиц – от 50 до 100 тыс. рублей с конфискацией продукции или без таковой.

Запрет на розничную продажу алкогольной продукции в указанный день не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую магазинами беспошлинной торговли, на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую организациями, и на розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями, при оказании этими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания, при условии продажи алкогольной продукции для употребления на месте оказания таких услуг.