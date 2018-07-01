После фейерверка в День города тюменцы смогут уехать домой на автобусе

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Общественный транспорт Тюмени будет работать по расписанию будних дней в День города 28 июля. Дачные автобусы будут курсировать в обычном режиме, по графикам выходных дней, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

На время проведения культурно-массовых мероприятий с 8 часов 28 июля до 1 часа ночи 29 июля изменятся схемы движения общественного транспорта.

В течение всего дня будет перекрыт участок ул. Республики и Ленина от Перекопской до Луначарского. Общественный транспорт, следующий в район Дома обороны и обратно, пойдет по ул. Полевой, Ямской, Клары Цеткин, Гранитной, Чернышевского. Посадку и высадку пассажиров автобусы будут вести на существующих остановках по маршрутам объезда.

После праздничного фейерверка горожане смогут доехать до дома на общественном транспорте. От остановки "Университетская" в сторону центра поедут автобусы №№ 1, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 25, 30, 39, 47, 48, 51, 55, 88.

В сторону Дома обороны и ж.р. ДОК "Красный Октябрь" можно будет уехать от остановки "Строительный институт ТИУ" автобусами №№ 2, 17, 30, 55. Автобусы будут отправляться по мере заполнения.

Фото департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Фото департамента дорожной инфраструктуры и транспорта

С информацией о расписании движения автобусов в праздничные дни можно ознакомиться по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722.