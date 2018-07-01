В Тюмени протестировали камеры видеонаблюдения

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Около 400 камер видеонаблюдения, установленных в Тюмени в местах с массовым скоплением людей, протестировали сотрудники "Ростелекома" накануне Дня города, сообщает компания.

По результатам тестирования, все системы ситуационного видеонаблюдения работают в штатном режиме и будут задействованы во время массовых праздничных мероприятий. Созданная система видеонаблюдения обеспечивает фиксацию правонарушений и визуальное наблюдение за оперативной обстановкой, что помогает службам, отвечающим за безопасность жизнедеятельности населения, круглосуточно контролировать ситуацию на улицах.

"Профилактические работы в системе видеонаблюдения за общественным порядком мы проводим регулярно. Но в праздничные дни, когда большинство массовых мероприятий проходят в скверах и на площадях и увеличивается поток людей на улицах, важно усилить контроль работоспособности системы. Технические специалисты провели комплекс мероприятий для обеспечения устойчивой работы сети и камер видеонаблюдения - проверили крепежные элементы и угол обзора камер, протестировали работоспособность блоков питания на соответствие максимального уровня напряжения, организовали круглосуточное дежурство дополнительных мобильных бригад, - рассказал директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком" Владимир Барвинский. – Камеры объединены волоконно-оптической сетью связи в единую систему видеонаблюдения. Видеотрансляция осуществляется в высоком разрешении, а видеоданные в режиме реального времени передается по защищенному высокоскоростному каналу связи в Центр обработки данных правительства Тюменской области".

Напомним, в 2017 году "Ростелеком" установил в Тюменской области 572 камеры видеонаблюдения на 133 объектах в городах Тюмень, Тобольск, Ишим, Заводоуковск, Ялуторовск и Тюменском муниципальном районе.