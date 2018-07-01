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Хор Турецкого споет для тюменцев в День города

Общество, 08:51 25 июля 2018

Фото www.arthor.ru

Праздничный концерт Хора Турецкого пройдет в областном центре в День города 28 июля. Начнется он в 18 часов на площади 400-летия Тюмени, сообщили в Тюменском концертно-театральном объединении.

Хор Турецкого — российский музыкальный коллектив под руководством народного артиста России Михаила Турецкого. Основа уникальной концепции коллектива — "живые" голоса.

Коллектив не имеет репертуарных границ — от мировой классики до рока, от поп-музыки до оперы, от джаза до народных хитов. Артисты исполняют композиции более чем на десяти языках, в том числе, а капелла и могут заменить своими голосами оркестр. Десять вокалистов представляют всю палитру мужских певческих голосов.

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# День города

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