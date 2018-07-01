Тюменцев угостят шишковым лимонадом и шашлыками в День города

Фото из официальной группы РГК "Урарту" в соцсети "ВКонтакте" Фото из официальной группы РГК "Урарту" в соцсети "ВКонтакте"

Более 270 объектов общественного питания и торговли будут задействованы в проведении дня города в Тюмени 28 июля. Кроме того, дополнительные точки питания откроются на площадках гастрономических фестивалей.

Об этом на пресс-конференции в совместном пресс-центре ИА "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" сообщила директор городского департамента потребительского рынка Елена Еремина.

В День города традиционно пройдут гастрономические мероприятия. Так, на городской площади состоится фестиваль "Кофе улиц". Горожане смогут продегустировать кофе от известных представителей кофейной индустрии города. В этом году организаторы готовят сюрприз – к любимому напитку будут добавлены еще и закуски: на площадке "Кофе улиц" будет работать фуд-корт.

Два крупнейших мероприятия - Барбекю фест и "Союз гастрономических республик" - встретят горожан на набережной. Барбекю Фест начнется в 13 часов на парковке у Набережной. Гостей ждет конкурс на приготовление мяса и овощей на гриле, будет работать дегустационная площадка, пройдут мастер-классы по приготовлению шашлыка.

Фестиваль "Союз гастрономических республик" также стартует в 13 часов на набережной в районе Свято-Троицкого монастыря. Здесь будут представлены кухни народов мира, мастер-класс по книге "Пир льда и огня", спортивная зона и фотозона.

"Традиционная площадка "Хлебный базар" разместится в рамках проекта "Тюмень мастеровая" на улицах Володарского и Дзержинского. Здесь горожанам предложат чашку ароматного чая с медом, бездрожжевой хлеб и выпечку. Традиционно в этот день совершается в четыре раза больше покупок, чем в обычный день в маленьком магазине. Участниками проекта "Хлебный базар" станут местные товаропроизводители и небольшие пекарни. Всего на площадке будут работать 13 точек питания", - рассказала Елена Еремина.

Традиционно тюменцам и гостям города предложат квас, шишковый лимонад, мед, горячий чай и хлебобулочные изделия. Взрослые и дети смогут поучаствовать в конкурсах и мастер-классах.

"Хлебный базар" начнет работать в 9 часов, "Кофе улиц" стартует в 11 часов, Барбекю фест и "Союз гастрономических республик" - в 13 часов.

Полная программа празднования Дня города размещена на сайте tyumen432.ru.

Любовь Голышева