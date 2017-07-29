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Парад колясок в Тюмени: хлеб - всему голова

14:23 29 июля 2017 | mobile | | print версия для печати

XII парад колясок с темой "Город профессий" доказал, что Тюмень - город трудолюбивый и гостеприимный, а край наш богат хлеборобами и, вообще, людьми работящими.

Сельскохозяйственная и прочая высокотехнологичная техника была широко представлена мастеровитыми родителями. И не под каждой такой машиной можно было опознать основу-коляску. Вот трактор, экскаватор, паровоз, несколько машин скорой помощи.

Отдельные слова восхищения комбайну, который привез на праздник большое и по-хорошему шумное семейство с полей, с колосьями в волосах, песнями и кричалками "Хлеб - всему голова" и "Комбайнеры вперед". Справедливо они завоевали первые места в конкурсе болельщиков и, собственно, Параде колясок.

Если уж заговорили о победителях, второе место получила коляска "Каравай", третье – "Агроном".

Лично мне особенно приглянулись "Бухгалтеры", коляска девушек может и не была очень уж масштабной, но зато остроумной и отражающей некоторые забавные тонкости профессии, что немудрено, ведь мама-автор коляски, действительно, бухгалтер.

Комуфлированная военная коляска тоже была весьма скромна, зато трое ребятишек и их очаровательная мама отлично повесились и провели время, участвуя в праздновании Дня города и Параде колясок.

- У вас папа военный? - спрашиваю.

- Нет, папа у нас полицейский, но мы подумали, что эта профессия будет итак масштабно представлена.

На параде действительно был целый семейный патруль ДПС, покоривший зрителей и жюри.

Очаровал всех маленький судья. Его небольшая коляска была с таким умом и аккуратностью продумана, что заставила жюри отдать этому малышу целях пять наград.

Впрочем, профессий было представлено великое множество, балерина в большом театре, морячок на корабле, театр Карабаса Барабаса, гимнастка и фокусник цирка, укротительница тигров, кондитер в тортике, агрономы, пекари, фермеры, экологи, дорожные рабочие и машинисты, семья пчеловодов с очаровательной малышкой-пчелкой, целый отряд модельеров и салонов красоты.

Добавим, что в этом году, в отличие от нескольких предыдущих, парад, действительно, был парадом, участники прошествовали по ул. Ленина от  ул. Первомайской до ул. Орджоникидзе, дав тем самым наибольшему количеству зрителей полюбоваться собой и подивиться родительской фантазии. И единственный минус этого, конечно, то, что быстро устают ребятишки, капризничать начинают и им уже не до наград и фотокамер. Возможно, есть смысл немного постараться сократить время парада, или участникам быть собраннее, уж сильно много было сегодня опаздывающих, которых ждали все. 

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Евгения Тенегина

Теги: День города , Тюмень , Парад колясок , профессии
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