Лучший город Земли празднует день рождения

Успехов и процветания пожелал Тюмени глава городской администрации Александр Моор в 431-й День рождения областного центра.

"Это отличный повод с семьей и друзьями активно провести день. Для этого мы подготовили масштабную программу, чтобы вам было интересно. Пусть город растет и развивается дальше, а каждая тюменская семья живет в радости, благополучии и с уверенностью в завтрашнем дне", - сказал он с главной сцены праздника на Цветном бульваре.

Поздравил город-именинник и председатель Тюменской городской думы Дмитрий Еремеев.

"Получается, что когда мы поздравляем Тюмень, то адресуем это сами себе. Город - это то, что нас объединяет, делает одной большой семьей. Тюмень день ото дня развивается и хорошеет, многое для этого сделано, но давайте не забывать о том, что город будет таким, каким мы сами его делаем своими делами и поступками",- отметил он.

Александр Моор и Дмитрий Еремеев дали старт основным праздничным мероприятиям Дня города. Только на Цветном бульваре открылось 30 развлекательных и игровых зон.

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С главной сцены Тюмень с днем рождения поздравляют местные творческие коллективы, ансамбль "Вера", театр Дмитрия Ефимова "Европа", юные вокалисты. Вечером здесь продолжат концерт гости из Екатеринбурга и группа "Рефлекс".

Около цирка выступают детские и молодежные коллективы – здесь продолжается фестиваль детского творчества "Парад талантов". Те, кому больше нравятся подвижные игры, нашли развлечения в "Городе фантазеров". Самые смелые учатся здесь фехтованию, остальные наблюдают за исторической реконструкцией сражений, участвуют в квестах и зарабатывают призы.

Взрослых больше заинтересовал "Туристический квартал". Площадку подготовили представители турагентств города. Они не только рассказывают о возможностях отдыха, но и предлагают сыграть в географические викторины и мини-квесты. Главный приз – поездка в Сочи, Москву, Санкт-Петербург или Казань. Рядом работает фотозона, где можно из центра Тюмени "перенестись" в жаркие страны, побывать на пляже и познакомиться с мировыми достопримечательностями.

"После прошлогоднего юбилея я и не думала, что очередной праздник будет таким же ярким и насыщенным. Цветной бульвар всегда считался главной площадкой, поэтому мы пришли сюда. Дети в восторге от игр и мастер-классов, я с удовольствием посмотрела концерт", - поделилась тюменка Екатерина Жиганова.

"Я отвечала на вопросы про родной край и выиграла подарок. Еще конструировала из большого лего, танцевала с аниматорами. Поздравляю Тюмень с Днем рождения и хочу, чтобы она становилась все лучше", - присоединилась шестилетняя дочь Екатерины Елизавета.

"Несмотря на возраст, всегда хожу на праздники. Приятно, что поздравляет Александр Моор, депутаты приходят, видно, что они тоже любят город и уважают своих земляков. Я живу здесь с 1990 года – переехали на пенсии с мужем из Когалыма. Тюмень очень люблю, красивый город, чистый, дворы хорошие. Про нас, пенсионеров, не забывают: пандусы строят, волонтеры помогать приходят, с праздниками поздравляют. Считаю, что я живу в хорошем городе", - призналась пенсионерка Елена Кириенко.

Напомним, празднование Дня Тюмени продолжается во всех частях города. Мероприятия будут идти до 23 часов. Финальной точкой станет праздничный салют на набережной.

Евгения Шевцова