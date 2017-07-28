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В День города определят победителей турнира по армрестлингу

15:59 28 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
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Продолжение: День города порадует тюменцев жаркой погодой

Сильнейшие спортсмены из Тюмени, Челябинска, Кургана, Нового Уренгоя, чемпионы мира, России и УФО сразятся на ежегодном турнире по армрестлингу на Кубок управы Ленинского административного округа Тюмени.

Турнир состоится на площади перед Западно-Сибирским инновационным центром 29 июля. Отборочные состязания начнутся с 12 часов, финальные поединки – в 15 часов.

Армрестлинг способствует укреплению осанки, увеличению скоростно-силовых показателей как у юношей, так и у девушек. Он включает направления для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В Тюмени для развития этого вида спорта на уличных площадках устанавливают столы, которые максимально приближены по качеству и размерам к стандартным, сертифицированным для проведения официальных соревнований, сообщает пресс-служба администрации города.

Теги: армрестлинг , Тюменский технопарк , День города
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