В День города определят победителей турнира по армрестлингу

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Сильнейшие спортсмены из Тюмени, Челябинска, Кургана, Нового Уренгоя, чемпионы мира, России и УФО сразятся на ежегодном турнире по армрестлингу на Кубок управы Ленинского административного округа Тюмени.

Турнир состоится на площади перед Западно-Сибирским инновационным центром 29 июля. Отборочные состязания начнутся с 12 часов, финальные поединки – в 15 часов.

Армрестлинг способствует укреплению осанки, увеличению скоростно-силовых показателей как у юношей, так и у девушек. Он включает направления для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В Тюмени для развития этого вида спорта на уличных площадках устанавливают столы, которые максимально приближены по качеству и размерам к стандартным, сертифицированным для проведения официальных соревнований, сообщает пресс-служба администрации города.