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Горожане проведут выходные, посвященные Тюмени и морскому флоту

15:37 28 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото администрации Тюмени
Продолжение: В День города определят победителей турнира по армрестлингу

Программы в честь Дня города и концерт, посвященный Дню Военно-морского флота, пройдут в Тюмени 29 и 30 июля.

29 июля жителей и гостей областной столицы приглашают на программу "Виват, Тюмень". В 11 часов на площади Дома культуры "Орфей" (ул. С. Шахлина, 20) начнется конкурс "Соревнования ползунков-2017". В 16 часов начнется концертная программа. Также пройдет конкурс рисунков "Любимая Тюмень", чествование жителей, внесших большой вклад в развитие Тюмени, и веселые старты для детей. С 18 часов 30 минут всех приглашают на фестиваль красок.

В 12 часов начнется праздничная программа "Тюмень – это мы!" в сквере Изыскателей, в 14 часов – на спортивном корте на ул. Вербной, в 19 часов – на уличной площади Дома культуры "Поиск" (ул. Александра Пушкина, 10). Гости программы примут участие в играх, конкурсах и в интеллектуальной викторине, посвященной Тюмени. Затем все участники примут участие в конкурсе рисунков на асфальте "Я люблю Тюмень".

30 июля в 11 часов в зоне отдыха Заречных микрорайонов начнется программа "Флоту России – слава!", посвященная Дню ВМФ.

В 11 часов на площади ДК "Орфей" (ул. 70 лет Октября, 5в) начнется конкурс "Гонки в ползунках" (для горожан от семи месяцев до полутора лет). В 16 часов начнется концерт. Пройдут конкурс рисунков "С днем рождения, Тюмень", веселые старты для детей, интерактивная программа для малышей и взрослых. С 17 часов 30 минут всех приглашают на фестиваль красок.

В 12 часов начнется программа на площади на ул. Славянской, 9. Также в программе концерт и работа интерактивных площадок, сообщает департамент культуры администрации Тюмени.

Соб. инф.

Теги: концерты , ДК Поиск , библиотеки , скверы , День города , ДК Орфей , День ВМФ
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