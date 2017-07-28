Полицейские в День города обеспечат правопорядок

Фото ГИБДД Тюменской области

Сотрудники органов внутренних дел примут все меры для обеспечения безопасности при проведении культурно-массовых и праздничных мероприятий в Тюмени.

На охрану общественного порядка в местах массовых гуляний заступят более 800 сотрудников полиции. 29 июля они будут находиться на маршрутах патрулирования с 8 утра и до поздней ночи. Помощь им окажут представители частных охранных предприятий, народных дружин и казачества, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюмени.

Полиция напоминает о соблюдении правил поведения в общественных местах:

- необходимо бережно относиться к сооружениям и оборудованию объектов проведения массовых мероприятий;

- не допускать действий, способных привести к возникновению экстремальных ситуаций и создающих опасность для окружающих;

- вести себя уважительно по отношению к другим гражданам, обслуживающему персоналу, обеспечивающему проведение массового мероприятия, должностным лицам, ответственным за поддержание общественного порядка и безопасности при проведении массовых мероприятий;

- выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов и иных лиц, ответственных за поддержание порядка и пожарной безопасности во время проведения мероприятия;

- парковать автотранспорт в специально отведенных местах;

- не оставлять без присмотра маленьких детей;

- не распивать спиртные напитки и не появляться в состоянии опьянения в общественных местах;

- не совершать действия, оскорбляющие других граждан, нарушающие общественный порядок и угрожающие общественной безопасности;

- не создавать помехи передвижению транспортных средств.

Свидетелей противоправных действий просят незамедлительно сообщать об этом в полицию. Телефоны: 291-600, 02, 291-432.

Соб. инф.