Набережная Туры и мост Влюбленных - самые популярные локации для селфи в День города

Фото пользователя @atyasokol из соцсети Instagram

Тюменцы и гости областной столицы пестрят фото и видео с мероприятий, которые проводили в честь 431-летия Тюмени, в социальных сетях. Случайная подборка публикаций из Интернета от агентства "Тюменская линия" покажет, чем запомнился празднующим день рождения самого лучшего города Земли в 2017 году.

Одним из самых популярных мест, судя по многочисленным отметкам локации в соцсетях, стала набережная реки Туры. Тюменцы и гости города публиковали фото с близкими, делали селфи в фотозонах "Я люблю Тюмень", у нового арт-объекта "Счастье". Здесь проходили фестивали "Барбекю фест" и экстремальных видов спорта "Экстрим ЭКСПО-2017".

Фото пользователя @kolkovviktor из соцсети Instagram

Фото пользователя @kolkovviktor из соцсети Instagram

Фото пользователя @stankokorin из соцсети Instagram

Наравне с набережной по популярности фото на обновленном, светящемся и поющем мосту Влюбленных. Вечером на эту городскую достопримечательность стремились попасть все: снимали фото и видео, чтобы удивить своих подписчиков.

Фото пользователя @obz.1 из соцсети Instagram

Вдохновил на фото- и видеотворчество праздничный салют "Фантазии огня". Начавшееся ровно в 23 часа и продлившееся 12 минут, небесное светопредставление вывело на улицы Тюмени тысячи празднующих. Многим посчастливилось запечатлеть эпичное селфи с ярким шаром салюта в ночном небе.

Видео из соцсети Юлии Лапиной

Цветной бульвар собрал множество публикаций. Особенно привлекательным стало выступление Ирины Нельсон из группы "Рефлекс". Казалось, что поп-исполнительницу ждал весь город. Вызывали такие же эмоции горожан и выступления иных артистов: например, соло Виктора Зинчука и кинохиты Тюменского симфонического оркестра.

Видео из соцсети Никиты Семенова

Удивляли празднующих фестиваль "Хлебный базар" на ул. Володарского, народное гулянье "Тюмень мастеровая" в зоне отдыха Заречных микрорайонов, фестиваль еды "Союз гастрономических республик" и национальный татарский праздник "Сабантуй" на Центральной площади.

Фото пользователя @paddinnohten из соцсети Instagram

Колонны парада детских колясок, двигавшихся с ул. Первомайской к сцене у ЦУМа, тоже собрало немало публикаций в Сети. Побывавшие в Комсомольском сквере на фестивале уличных театров "Сны улиц" не смогли пройти мимо, не щелкнув затвором фотокамеры.

Фото пользователя Сергей Тюменский во ВКонтакте

Благотворительный турнир по мини-футболу "Кубок добра" среди предприятий и матч по футболу между сборными командами Тюменской области и артистической сборной мира на стадионе "Геолог" также внес в соцсети свою толику фотоконтента.

﻿ Фото пользователя @yuliya_salinder из Instagram 1 /

Ирина Ромашкина