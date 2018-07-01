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В День города будет ограничено движение транспорта

Общество, 09:02 26 июля 2018

фото департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени

На время проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных 432-й годовщине образования Тюмени, с 8 часов 28 июля до 1 часа 29 июля будет временно ограничено движение транспорта, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города.

Ограничения вводятся в квадрате улиц: ул. Республики (от ул. Перекопской до ул. Луначарского); ул. Коммунистической (от ул. Луначарского до ул. Ямской); ул. Ямской (от ул. Коммунистической до ул. Казанской); ул. Луначарского (от ул. Казанской до ул. Коммунистической); ул. Казанской (от ул. Ямской до ул. Луначарского); ул. Дзержинского (от ул. Республики до ул. Хохрякова); ул. Первомайской (от ул. Герцена до ул. Ленина); ул. Володарского (от ул. Семакова по направлению к площади Борцов Революции); ул. Механической (от ул. М. Горького до ул. Холодильной).

Автовладельцев просят обращать особое внимание на информацию и заранее планировать маршрут движения.

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# движение , День города , ограничение

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