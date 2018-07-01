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Тюменские студенты покорили наукоград

Общество, 16:32 26 июля 2018

Фото utmn.ru

Студенты Института математики и компьютерных наук ТюмГУ заняли все три призовых места очного этапа турнира по компьютерной безопасности "INNOPOLIS CTF CHALLENGE", который проходил в Университете Иннополис, сообщает вуз.

Победителем стал третьекурсник направления подготовки "Информационная безопасность" Дмитрий Бобырев. Второе место у его коллеги с четвертого курса Дмитрия Семенова. Замкнул тройку призеров Александр Шулепов с третьего курса специалитета "Информационная безопасность автоматизированных систем".

Престижный турнир, который проходил в формате индивидуального зачета, привлек студентов из многих ведущих вузов страны. Лучшие по результатам заочного онлайн-этапа получили приглашение в "первый российский город для ИТ-специалистов" и второй в стране после Сколково наукоград Иннополис, где в местном одноименном университете сразились за победу.

Ребята работали над конкретными задачами практического содержания компаний по информационным технологиям и информационной безопасности, в том числе таких авторитетных, как Лаборатория Касперского.

"Итоги радуют не только абсолютной победой. Данные соревнования позволили нашим студентам отточить свои навыки в прикладной информационной безопасности в индивидуальном зачете, завести деловые знакомства со многими коллегами из различных вузов страны", - отметил куратор CTF в ТюмГУ, старший преподаватель Искандер Зулькарнеев.

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# ТюмГУ , Университет Иннополис

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