Югорчанина осудили на три года за смертельное ДТП

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Водителя, по вине которого погиб человек, осудили в Радужном, сообщает прокуратура Югры.

Мужчина на автомобиле ВАЗ выехал на запрещающий знак светофора на перекрестке улиц Нефтяников и 50 лет Победы, где столкнулся с автомобилем марки Лада Приора. В результате ДТП одному пассажиру ВАЗа причинен тяжкий вред здоровью, другая пассажирка от полученных повреждений скончалась в больнице.

Виновник ДТП осужден на три года с отбыванием срока в колонии-поселении.