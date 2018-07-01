Фестиваль авторской песни "Попутного ветра" пройдет в "Алых парусах"

фото департамента социального развития Тюменской области фото департамента социального развития Тюменской области

Детско-юношеский фестиваль самодеятельной песни "Попутного ветра!" пройдет в ДООЦ "Алые паруса" (24 км Червишевского тракта) 1 августа, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Фестиваль пройдет в седьмой раз. Он проводится между коллективами детских оздоровительных центров Тюменской области. В 2018 году он посвящен 70-летию тюменской геологии.

Конкурс проходит по возрастным категориям: от 7 до 14 лет, от 15 до 18 лет. Оценивать исполнителей будут по номинациям: "Исполнители песен", "Авторы-исполнители" (автор музыки и слов, автор музыки, автор слов), "Дуэты и ансамбли". В отдельной номинации выступят вожатые.

В 10 часов соберутся ребята из загородных лагерей "Ребячья республика", "Энергетик", "Остров детства", "Витязь" и "Серебряный бор". Участие в конкурсе примут и хозяева площадки проведения фестиваля. В течение дня ребята пройдут прослушивание в творческих мастерских жюри, в состав которого вошли профессионалы в жанре авторской песни: легендарный дуэт из Челябинска Рафаэль и Мария Валитовы, заведующий кафедрой музыкального искусства эстрады ТГИК, профессор Ирина Бархатова, воспитанники областной студии эстрадного вокала "Максимум", дипломанты Всероссийского Грушинского фестиваля и тюменский дуэт Александра и Татьяны Соловьевы.

В 17 часов 30 минут гости фестиваля познакомят всех со своим творчеством и жюри огласит лауреатов и дипломантов фестиваля, затем состоится гала-концерт.