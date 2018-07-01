Александр Моор поздравил военных моряков с Днем ВМФ

Фото ТРО партии "Единая Россия" Фото ТРО партии "Единая Россия"

Новых успехов в службе на благо России, здоровья и благополучия пожелал врио губернатора Тюменской области Александр Моор военнослужащим и ветеранам военно-морского флота.

"Военные моряки надежно защищают морские рубежи нашей Родины, являются примером воинской доблести, верности долгу, мужества и взаимовыручки, свято чтут ратные традиции, историю славных побед России в морских сражениях.

Тюменская область на протяжении многих лет оказывает шефскую помощь сторожевому кораблю "Ладный" Черноморского флота. Благодаря такому сотрудничеству молодые тюменцы, мечтающие стать военными моряками, имеют возможность познавать азы флотской службы на южных морских границах нашей страны, стать настоящими защитниками Отечества.

Уверен, военнослужащие военно-морского флота будут и дальше ответственно и эффективно выполнять поставленные перед ними задачи, нести боевую вахту, укрепляя безопасность нашей страны. Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, новых успехов в службе на благо России!"- говорится в поздравлении.