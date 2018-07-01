Пассажирка "Лады" скончалась в ДТП в поселке Казарово

фото УГИБДД по Тюменской области фото УГИБДД по Тюменской области

56-летняя пассажирка "Лады" скончалась в результате ДТП в пос. Казарово около 18 часов 29 июля, сообщает управление ГИБДД по Тюменской области.

Водитель не справился с управлением и "Лада" съехала в кювет. По предварительным данным, водитель автомобиля находился в нетрезвом состоянии.

Всего 15 дорожно-транспортных происшествий произошло на дорогах Тюменской области 28-29 июля. Один человек погиб, 27 человек травмированы.

Автомобили "LADA Granta" и "Mitsubishi" столкнулись около 7 часов 29 июля на перекрестке ул. Щербакова и Мелиораторов в Тюмени. В аварии ушибы, ссадины и сотрясение головного мозга получили 46-летний водитель иномарки и пассажиры ВАЗа мужчины 21 года и 25 лет, а также 18-летняя девушка. Водительский стаж 19-летнего водителя "Гранты" два месяца. Предварительно, именно он спровоцировал ДТП, нарушив очередность проезда перекрестка.

Автомобиль "Hyundai" и мотоцикл "Кайо КЗК" столкнулись на ул. Ремезова, 84 в Тобольске около 16 часов 29 июля. 23-летний мотоциклист получил перелом ноги и многочисленные ушибы. Водительского удостоверения мотоциклист не получал. По имеющейся информации водитель легкового автомобиля нарушил очередность проезда перекрестка.

В субботу 28-го июля в 9 часов утра в Заводоуковске на ул. Шоссейной, 30 автомобиль ВАЗ - 2115 сбил велосипедиста. По предварительным сведениям, 15-летний велосипедист нарушил правила расположения на проезжей части. Юноша получил многочисленные ушибы и ссадины.

Около 13 часов на 396-м км автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе столкнулись автомобили "Toyota" и "Mercedes". Пострадали три пассажира "Toyota": 88-летний мужчина и 55-летняя женщина получили травмы грудной клетки, у 64-летней женщины перелом ноги. Предварительно, водитель "Toyota" не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля.