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Тюменцы определят Топ-100 лучших событий региона

Общество, 09:24 31 июля 2018

Фото "Моей территории"

Рейтинг лучших молодежных событий запустили в тюменском регионе. Победителей можно выбрать на сайте япосещаю.рф, сообщает мультицентр "Моя территория".

Пользователи могут добавить туда любимый фестиваль, мастер-класс или конкурс, которого еще нет на портале.

14 августа будет сформирован Топ-100 лучших событий и названы лидеры голосования. Отметим, что любой пользователь может выбрать и отдать голос за несколько событий, но проголосовать за мероприятие можно только один раз.

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# рейтинг , события , Топ-100

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