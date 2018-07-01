Тюменцы определят Топ-100 лучших событий региона

Фото "Моей территории" Фото "Моей территории"

Рейтинг лучших молодежных событий запустили в тюменском регионе. Победителей можно выбрать на сайте япосещаю.рф, сообщает мультицентр "Моя территория".

Пользователи могут добавить туда любимый фестиваль, мастер-класс или конкурс, которого еще нет на портале.

14 августа будет сформирован Топ-100 лучших событий и названы лидеры голосования. Отметим, что любой пользователь может выбрать и отдать голос за несколько событий, но проголосовать за мероприятие можно только один раз.