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Тоболяк выплатил пострадавшей в ДТП тюменской семье около трехсот тысяч рублей

Происшествия, 15:10 31 июля 2018

Фото Управление службы судебных приставов по Тюменской области

Более 290 тыс. рублей заплатил в Тюмени виновник ДТП пострадавшей семье за моральный и материальный вред. Житель Тобольска управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает управление службы судебных приставов по Тюменской области.

В ДТП, произошедшем по вине жителя Тобольска, управлявшим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, пострадала супружеская пара. Женщина на момент происшествия была беременна, и только благодаря оперативно прибывшей бригаде медиков, сохранила ребенка.

Суд постановил взыскать в пользу пострадавшей семьи компенсацию морального вреда и материальный ущерб. Однако в установленный срок тоболяк задолженность не оплатил. Тогда судебные приставы установили место работы мужчины и взыскание было обращено на зарплату должника. Это позволило взыскать всю сумму долга.

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# компенсация , судебные приставы

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