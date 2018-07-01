Тоболяк выплатил пострадавшей в ДТП тюменской семье около трехсот тысяч рублей

Фото Управление службы судебных приставов по Тюменской области Фото Управление службы судебных приставов по Тюменской области

Более 290 тыс. рублей заплатил в Тюмени виновник ДТП пострадавшей семье за моральный и материальный вред. Житель Тобольска управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает управление службы судебных приставов по Тюменской области.

В ДТП, произошедшем по вине жителя Тобольска, управлявшим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, пострадала супружеская пара. Женщина на момент происшествия была беременна, и только благодаря оперативно прибывшей бригаде медиков, сохранила ребенка.

Суд постановил взыскать в пользу пострадавшей семьи компенсацию морального вреда и материальный ущерб. Однако в установленный срок тоболяк задолженность не оплатил. Тогда судебные приставы установили место работы мужчины и взыскание было обращено на зарплату должника. Это позволило взыскать всю сумму долга.