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Юные тоболяки из группы особого внимания отдохнули в летних лагерях

Общество, 13:00 01 августа 2018

Фото funik.ru

105 ребят, состоящих на учете в банке данных группы особого внимания, в том числе детей группы особого внимания и сирот, отдохнули в лагерях дневного пребывания региона, сообщает администрация Тобольского района.

В июне и июле ребят приняли 22 образовательные организации.

В августе лагерь дневного пребывания будет проходить на базе Санниковской средней школы. В третью смену здесь примут 68 человек.

В загородных лагерях отдохнули трое детей-сирот.

33 ребенка, состоящих в банке данных группы особого внимания, работали на пришкольном участке, оказывали помощи пожилым людям, ветеранам войны и труда, участвовали в волонтерском движении, помогали в организации досуга в лагерях с дневным пребыванием.

Организован отдых в загородных лагерях, в основном в палаточном лагере им. Олега Кошевого, организована работа опорных площадок по месту жительства, отдых с родителями за счет родительских средств.

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# дети-сироты , детский летний отдых

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