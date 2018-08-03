Нормы содержания антибиотиков могут стать причиной изъятия продуктов из магазинов

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Нормы содержания антибиотиков могут стать причиной изъятия продуктов из магазинов, сообщает Ассоциация "Ветбезопасность".

Производители продуктов попросили члена коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Валерия Корешкова отложить обязательное введение норм допустимых остатков лекарств в непереработанной продукции животного происхождения. Среди подписавших письмо-обращение – Национальная мясная ассоциация, Союзмолоко, Ассоциация компаний розничной торговли и др.

Решение коллегии ЕЭК о максимально допустимых уровнях остатков ветеринарных лекарств, которые могут быть в непереработанных продуктах животного происхождения, вступает в силу 14 августа. Нормой предусмотрен перечень более чем из 70 веществ и их максимально возможное содержание в сырье: мясе, сыром молоке, яйцах и др. Сейчас такие уровни установлены техническим регламентом Таможенного союза лишь для шести групп веществ. Полгода назад производители добились переноса этих правил.

Список недопустимых веществ расширили, и новый перечень может создать трудности для переработчиков, считают авторы письма. Для их отслеживания понадобится больше ресурсов и времени. Кроме того, методы экспресс-оценки содержания дополнительных групп веществ пока не разработаны. На отечественных предприятиях нет необходимого оборудования и лаборантов. В итоге партии могут начать изымать, что обернется для производителей огромными убытками.

В то же время в ЕАК утверждают, что документ не распространяется на переработанную пищевую продукцию. Новый перечень не обязывает контролировать уровень всех включенных в него веществ, но дает возможность оценить риски. Переработчик может проверить сырье на наличие антибиотиков, применяя любые методы исследований, уточнили в ЕЭК.