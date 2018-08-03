Александр Моор: модернизация Боровской птицефабрики повысит производственные показатели предприятия

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Ход реализации масштабной модернизации одной из старейших птицефабрик Тюменской области птицефабрики "Боровской" оценил в рамках рабочей поездки в Тюменский район врио губернатора Александр Моор.

Это крупная холдинговая компания, которая представляет собой производство с замкнутым технологическим циклом, начиная от выращивания зерновых для обеспечения собственной потребности в кормах, производства яйца и мяса птицы, заканчивая его глубокой переработкой и централизованным сбытом.

С 2016 года здесь реализуется стратегический план по реконструкции и модернизации. Главная цель - создать условия для комплексного развития предприятия, обновить производственные мощности с использованием энергосберегающих технологий, увеличить мощности по переработке яйца, обеспечить стабильное снабжение потребителей высококачественной продукцией. Сегодня птицефабрика способна полностью обеспечить потребности Тюменской области в яйце и продуктах его переработки. Ежегодный объем производства с 2012 года составляет более 1 млрд штук куриных яиц.

Руководитель предприятия Евгений Несват провел экскурсию по уже построенным корпусам цеха выращивания с комплектом птицеводческого оборудования, корпусам для содержания промышленного стада кур-несушек с восьмиярусным клеточным оборудованием и центральным яйцесбором протяженностью 685 метров. Он рассказал о строительстве яйцесортировально-логистического комплекса с мощностью единовременного хранения на 16 млн штук яйца, где работы еще продолжаются.

"Сегодня на территории Тюменской области все наши птицефабрики проводят модернизацию, реализуют инвестпроекты. На Боровской, с точки зрения инвестиций, он самый масштабный. Проект давно назрел. Он реализуется по плану. Сегодня этап инвестиций в самой активной фазе. Завершение инвестпроекта позволит повысить производственные показатели Боровской птицефабрики", - высказался по завершении осмотра врио губернатора Александр Моор.