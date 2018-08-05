Александр Моор: сельские муниципалитеты обладают серьезным потенциалом для развития
Сельские муниципалитеты региона обладают серьезным потенциалом для дальнейшего экономического развития. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор, общаясь с журналистами во время рабочей поездки в Сладковский район.
"Животноводческий сельхозкооператив "Таволжан" очень активно развивается. Им руководят люди, которые хорошо знают свое дело, четко понимают рынок и правильно рассчитывают свои силы. В результате предприятие крепко стоит на ногах и получает прибыль", - отметил врио губернатора. Александр Моор побывал на строительной площадке, где возводится коровник на 200 голов, и осмотрел уже действующий животноводческий комплекс.
"Наш сельскохозяйственный производственный кооператив был создан в 2001 году. На тот момент у нас работали 62 человека, поголовье КРС составляло только 104 головы, а посевные площади - 1 тысячу 734 гектара. Сегодня в кооперативе трудятся более 300 человек. Поголовье животных возросло в десятки раз, до 4426 голов. Посевные площади увеличились до почти 20 тысяч гектаров", - рассказал председатель СПК "Таволжан" Дмитрий Ёлгин
Хозяйство специализируется на разведении коров молочных пород и производстве молока, выращивании зерновых и кормовых культур. Кооператив имеет статус племенного репродуктора голштино-фризской и симментальской пород. Надой на 1 фуражную корову в 2017 году составил 6 тыс. 467 кг, это на 7% больше, чем в 2015 году.
"В сельхозкооперативе "Таволжан" создана эффективная система обеспечения высокого качества молока. Фермы оснащены современным оборудованием, обеспечено правильное кормление и ветеринарное обслуживание животных. Все это позволяет получать молочное сырье даже не первого, а высшего сорта. Такие сельхозпредприятия могут служить примером и учебной базой для фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств", - отметил в интервью обозревателю "Тюменской линии" депутат Тюменской областной думы Владимир Ульянов.
Сельхозкооператив "Таволжан" - один из примеров эффективной работы предприятий регионального агропромышленного комплекса, заявил Александр Моор. Такие хозяйства могут рассчитывать на государственную поддержку.
"Мы на месте обсудили вопрос газификации одной из производственных площадок сельхозкооператива, и внимательно изучим возможности для включения этого объекта в региональную программу газификации. В результате мы не только сможем газифицировать это подразделение предприятия, но и предоставим возможность получать голубое топливо владельцам более тысячи индивидуальных жилых домов", - сообщил врио губернатора.
По словам Александра Моора, в Сладковском районе имеется серьезный резерв неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, которые необходимо возвращать в оборот. "У муниципальной власти есть желание помогать сельхозпредприятиям. Поэтому я уверен, что в ближайшем будущем Сладковский район будет уверенно продвигаться вперед", - подчеркнул временно исполняющий обязанности главы региона.
Евгений Бабенко