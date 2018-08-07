Команда Тюменской области завоевала серебро Всероссийских сельских игр

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Второе место заняла команда Тюменской области на XII Всероссийских летних сельских спортивных играх в Курске, сообщает ЦСП72.

В командном зачете на счету тюменских спортсменов серебряные награды в состязаниях по гиревому и городошному спорту, бронзовые медали в волейболе, соревнованиях механизаторов и лапте. В общекомандном зачете из 69 команд-участниц Тюменская область вошла в пятерку сильнейших.

В индивидуальном зачете на счету тюменцев третье место в гиревом спорте среди женщин в весовой категории более 63 кг и первое место в гиревом спорте среди женщин в весовой категории до 63 кг.