Югорские таможенники изъяли посылку с наркотиками из Гонконга

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Посылку с наркотиками из Гонконга изъяли сотрудники Ханты-Мансийской таможни представители отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков №1 управления наркоконтроля УМВД России по ХМАО-Югре, сообщает Ханты-Мансийская таможня.

Масса наркотиков составила 18,362 гр, что является крупным размером.

По факту контрабанды в отношении гражданина России возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. Проводятся следственные действия.