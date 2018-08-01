Центр "Тюмень-дзюдо" проводит бесплатные акции "FIT FAMILY"

Фото департамента молодёжной политики Тюмени Фото департамента молодёжной политики Тюмени

Принять участие в бесплатной акции "FIT FAMILY" - фитнес для всей семьи - Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" (ул. В. Гнаровской, 1).

Как сообщает пресс-служба центра, она проводится каждую вторую субботу месяца с 17 до 19 часов. Во время занятия в тренажерном зале вас будет сопровождать опытный персональный инструктор. Первое занятие пройдет уже в эту субботу, 11 августа.

О том, что вы придете, пожалуйста, сообщите нам заранее по телефону 290-535.