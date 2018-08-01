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Центр "Тюмень-дзюдо" проводит бесплатные акции "FIT FAMILY"

Спорт, 09:43 10 августа 2018

Фото департамента молодёжной политики Тюмени

Принять участие в бесплатной акции "FIT FAMILY" - фитнес для всей семьи - Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" (ул. В. Гнаровской, 1).

Как сообщает пресс-служба центра, она проводится каждую вторую субботу месяца с 17 до 19 часов. Во время занятия в тренажерном зале вас будет сопровождать опытный персональный инструктор. Первое занятие пройдет уже в эту субботу, 11 августа.

О том, что вы придете, пожалуйста, сообщите нам заранее по телефону 290-535.

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# фитнес , центр олимпийской подготовки Тюмень-дзюдо

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