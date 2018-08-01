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Спектакль-караоке детям, а скидки родителям подготовил Тюменский театр кукол

Общество, 09:54 10 августа 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

Торжественное открытие касс состоится в Тюменском театре кукол 25 августа в 11 часов.

Юных зрителей ожидают различные интерактивные площадки, мастер-классы, аквагрим, знакомство с театральными куклами, а также много приятных сюрпризов и неожиданностей, сообщает Тюменский театр кукол.

На площади перед театром будет работать "Аллея чудес". Ряды палаток с интерактивными занятиями для ребят образуют красную дорожку, ведущую ко входу в кассовый зал театра кукол, где развернется основное театрализованное действо.

Родителей ждет скидка на приобретение билетов: на сентябрьские спектакли - 50%, октябрьские - 40% и ноябрьские - 30%. а детей 25 августа приглашают на музыкальный спектакль в 12 часов "Не хочу быть собакой".

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# спектакль , Тюменский театр кукол

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