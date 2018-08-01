Погодное "проклятье выходных" не обойдет Тюмень

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Часто мы замечаем такую тенденцию в изменении погоды: в рабочие дни она комфортная, теплая и сухая, но стоит начаться выходным, как приходят дожди, грозы и похолодание. Возможно, это чисто субъективное восприятие метеорологической обстановки, но на предстоящие выходные в Тюмени как раз и придутся изменения погоды не в лучшую сторону.

Так, 11 августа по данным синоптиков, в Тюмени будет дождливым. Температура воздуха днем 11 и 12 августа не превысит +18 градусов. Ночью с субботы на воскресенье ожидается +8.

С понедельника, 13 августа, солнечная погода вернется в Тюмень, днем воздух прогреется до +25 градусов.