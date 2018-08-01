  • 10 августа 201810.08.2018пятница
  • USD66,2856
    EUR76,8250
  • В Тюмени 14..16 С 2 м/с ветер юго-западный

Погодное "проклятье выходных" не обойдет Тюмень

Общество, 11:54 10 августа 2018

фото "Тюменская линия"

Часто мы замечаем такую тенденцию в изменении погоды: в рабочие дни она комфортная, теплая и сухая, но стоит начаться выходным, как приходят дожди, грозы и похолодание. Возможно, это чисто субъективное восприятие метеорологической обстановки, но на предстоящие выходные в Тюмени как раз и придутся изменения погоды не в лучшую сторону.

Так, 11 августа по данным синоптиков, в Тюмени будет дождливым. Температура воздуха днем 11 и 12 августа не превысит +18 градусов. Ночью с субботы на воскресенье ожидается +8.

С понедельника, 13 августа, солнечная погода вернется в Тюмень, днем воздух прогреется до +25 градусов.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# погода

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:16 10.08.2018Тоболяки споют на весь город в честь Дня Тюменской области
11:54 10.08.2018Погодное "проклятье выходных" не обойдет Тюмень
11:10 10.08.2018Тюменцев призывают к проведению онкологических скринингов
10:38 10.08.2018Четверть новоиспеченных магистрантов ТюмГУ – выпускники других вузов