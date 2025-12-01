  • 23 декабря 202523.12.2025вторник
Более тысячи семей улучшили жилищные условия в Сургутском районе в 2025 году

Экономика, 10:07 23 декабря 2025

Из социальных сетей Андрея Трубецкого | Фото: Из социальных сетей Андрея Трубецкого

Годовой план по вводу жилья выполнили в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Об этом рассказал во время итоговой пресс-конференции глава района Андрей Трубецкой.

"В муниципалитете введено в эксплуатацию 88 тысяч кв. м жилья – это полный объем утвержденного показателя. Построено восемь многоквартирных домов на 793 квартиры и 440 домов индивидуального жилищного строительства. До конца года планируется ввести дополнительно еще три МКД и 22 ИЖС, что увеличит общий ввод жилья до почти 113 тысяч кв. м", – сообщил Андрей Трубецкой.

Андрей Трубецкой поблагодарил за поддержку губернатора Югры Руслана Кухарука и правительство округа. Общее финансирование жилищных программ в 2025 году для Сургутского района достигло 5,5 млрд рублей. Эти средства позволили улучшить жилищные условия 1,3 тысячи семей. Приобретено 605 квартир. Также гражданам предоставлена выкупная стоимость за 243 жилых помещения.

"Параллельно оказывалась целевая поддержка. На 219,4 млн рублей предоставлены целевые субсидии 44 семьям участников специальной военной операции. Еще 183 семьи льготных категорий, включая многодетные и молодые, получили социальные выплаты на общую сумму 246,6 млн рублей. Также предоставлено 30 земельных участков и обеспечено жильем 28 детей-сирот", – рассказал Андрей Трубецкой.

# жилье , Сургутский район

