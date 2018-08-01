Программа "Сотрудничество" помогает обеспечить юных югорчан местами в детсадах

Детский сад "Светофорчик", построенный с использованием механизма государственно-частного партнерства и приобретенный в муниципальную собственность на средства областной программы "Сотрудничество", посетил временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор в ходе рабочего визита в Нижневартовск.

"Второй корпус детсада введен в эксплуатацию в 2015 году. На его приобретение в собственность города было затрачено более 182 миллионов рублей. Сегодня дошкольное учреждение посещают 155 детей", - рассказал Александру Моору и губернатору Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталье Комаровой директор городского департамента образования Эдмонд Игошин.

По слова заведующей детским садом Елены Кленичевой, в число приоритетных направлений работы дошкольного учреждения входят нравственно-патриотическое воспитание детей и образовательная программа по астрономии. Александр Моор и Наталья Комарова осмотрели действующий в детском саду музей быта коренных народов Севера и Аллею Памяти, посвященную подвигу героев Великой Отечественной войны, пообщались с детьми и воспитателями.

"Оформление нашего музыкального зала позволяет детям погрузиться в атмосферу космоса, наблюдая в телескоп за звездами и планетами. Наша программа "Тропинками Вселенной" формирует у ребят первоначальные представления о космосе, рассказывает о космонавтах и космических корабях. Часть занятий проводится в космоквантуме, который был создан совместно с родителями", - рассказала заведующая детсадом.

Особый интерес у врио губернатора Тюменской области вызвал спортивный зал, в котором воспитанники "Светофорчика" проводят немало времени, занимаясь фитбол-гимнастикой. В сентябре в спортзале планируется установить скалодром.

"Тягу к физкультуре и спорту, к здоровому образу жизни необходимо воспитывать с самого раннего детства", - убежден Александр Моор.

Сегодня в Нижневартовске действует 50 детских садов, рассказал Эдмонд Игошин. В 2019 году планируется завершить реконструкцию здания под детсад на 180 мест, в 2020 году предполагается ввод в эксплуатацию дошкольного учреждения на 320 мест. В результате местами в детсадах будут обеспечены более 95% нуждающихся. В 2017 году этот показатель превысил 89% от норматива, сообщил руководитель городского департамента образования.

"Программа "Сотрудничество" будет действовать до 2025 года. Я надеюсь, что она будет продлена и на более долгий срок", - отметил Александр Моор.

Евгений Бабенко