Ямальца осудят за смерть приятеля на рыбалке

фото ИА "Север-пресс" фото ИА "Север-пресс"

Мужчину, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности односельчанину, осудят в Ямальском районе, сообщает следственное управление СК РФ по ЯНАО.

В июле двое жителей с. Яр-Сале рыбачили на берегу озера Сележье. Ночью пьяные мужчины выехали на водоем на лодке "Неман-1", судно перевернулось и 55-летний мужчина утонул. Обвиняемому удалось выбраться на берег и сообщить о произошедшем.

Мужчина не имел права управления маломерными судами, не зарегистрировал в установленном порядке лодку и не обеспечил прохождение ежегодного технического освидетельствования судна.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.